رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع قرية جرش السياحية البيئية

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان يضع حجر الأساس لمشروع قرية جرش السياحية البيئية
 
الأحد، 31-08-2025 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   وضع رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد  حجر الأساس لمشروع قرية جرش السياحية البيئية التي كان قد وجه للبدء بتنفيذها في شهر تشرين الثاني من العام الماضي بديلاً عن المدينة الصناعية.

ومن المتوقع إنجاز المشروع منتصف عام 2027، ولتكون من أبرز المشاريع التي ستسهم في تعزيز قطاع السياحة في المحافظة.

 
 
