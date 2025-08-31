رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع قرية جرش السياحية البيئية

الوكيل الإخباري- وضع رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد حجر الأساس لمشروع قرية جرش السياحية البيئية التي كان قد وجه للبدء بتنفيذها في شهر تشرين الثاني من العام الماضي بديلاً عن المدينة الصناعية.

