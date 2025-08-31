رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع قرية جرش السياحية البيئية

ومن المتوقع إنجاز المشروع منتصف عام 2027، ولتكون من أبرز المشاريع التي ستسهم في تعزيز قطاع السياحة في المحافظة.
-
أخبار متعلقة
-
فلكي أردني: طلوع نجم سهيل يبشر بانكسار حر الصيف وسقوط أمطار رعدية
-
افتتاح معرض فن تشكيلي بعنوان "ظلال ملونة" في إربد
-
جمعية البنوك: تثبيت التصنيف الائتماني يعكس الثقة الدولية بصلابة الاقتصاد الوطني
-
الحملة الأردنية تستكمل حملة توزيع الطرود في شمال قطاع غزة
-
ديوان التشريع يعرض مسودة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم
-
رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مبنى جديد للعيادات في مستشفى اليرموك الحكومي
-
الصحة: تفعيل نظام حجز المواعيد الإلكترونية للوافدين اعتباراً من الاثنين
-
تمديد التسجيل في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي حتى نهاية أيلول