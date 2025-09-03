رئيس الوزراء يهنئ بمناسبة ذكرى المولد النبوي

الأربعاء 2025-09-03 10:35 م
 

الأربعاء، 03-09-2025 09:10 م
الوكيل الإخباري-  هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في منشور على منصة "إكس" بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.


وقال الدكتور حسان في المنشور " اللهم صلِّ وسلم وبارك على نور الهدى ونبي الرحمة نبينا محمد، سيد الخلق والمرسلين. نسأل الله تعالى في ذكرى المولد النبوي الشريف أن يعمّ السلام والطمأنينة، وأن ينعم على وطننا وأمتنا بالخير والبركة"
 
 
