رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية سلاح الصيانة الملكي

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مديرية سلاح الصيانة الملكي، وكان في استقباله مدير السلاح.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدّمه مدير السلاح، حول المهام والواجبات التي تضطلع بها المديرية، إضافة إلى محاور التحديث والتطوير التي شهدتها خلال السنوات الماضية، وصولاً إلى مستويات متقدمة من الجاهزية الفنية والقتالية.



كما واستعرض الإيجاز دور المديرية في إدامة مختلف الآليات والأسلحة والمعدات والأنظمة العاملة في القوات المسلحة، بما يضمن جاهزيتها التامة للعمل في مختلف الظروف والبيئات العملياتية.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية على دعم المديرية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية المتطورة، بما يمكّنها من تنفيذ مهامها بكفاءة وفاعلية عالية، مشيداً بالكفاءات الفنية من المهندسين والفنيين العاملين في السلاح، وما يتمتعون به من مهنية وخبرة واسعة وقدرة متميزة على الابتكار والإبداع في مواجهة مختلف التحديات.