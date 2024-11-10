"رجال الأعمال" تُثمن موافقة الحكومة على مذكرة التفاهم للتنقيب عن خامات النحاس

الوكيل الإخباري- ثمنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين موافقة مجلس الوزراء على مذكَّرة تفاهم بين وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة والشَّركة الوطنيَّة العربيَّة للتَّعدين والصِّناعات التَّحويليَّة للتَّنقيب عن خامات النُّحاس في منطقة غور فيفا.

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وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، قرار مجلس الوزراء، مشيرا الى أنه يعد خطوة في تحقيق الرؤية الملكية بالنهوض في قطاع التعدين، ويعد ترجمة للجهود التي تبذلها الحكومة في تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في قطاع التعدين والطاقة، والنهوض في صِّناعات عالية القيمة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة الأردن ليكون مركزاً للصِّناعــة التَّعدينيَّة على مستوى المنطقة، وباستغلال الثروات المعدنية والموارد الطبيعية التي تتمتع بها المملكة من قبل أيدي أردنية وبخبرات واستثمار رجال الأعمال الأردنيين.