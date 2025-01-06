"رجال الأعمال" تنظم زيارة إلى المنطقة الحرة الأردنية السورية

وتهدف الزيارة للإطلاع على واقع البيئة والفرص الاستثمارية في المنطقة وآلية عملها والاستثمارات القائمة فيها لتعظيم استفادة القطاع الخاص الأردني في تدفق الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين.
وأكد رئيس الجمعية حمدي الطباع أن المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة تمثل نقطة استراتيجية لتسهيل التجارة بين الأردن وسوريا، إذ تسهم في تسريع عمليات النقل والشحن بين البلدين وتحفز التبادل التجاري عبر الحدود، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق التكامل الصناعي وتوفر بيئة عمل مناسبة لمختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية بين البلدين.
-
أخبار متعلقة
-
فتح وإعادة تأهيل طرق زراعية في لواء بصيرا
-
السفير العراقي يزور مقبرة شهداء الجيش العراقي في المفرق
-
اتفاقية بين "البوتاس" و"البامارل" الأميركية للتوسع في "برومين الأردن"
-
مكافحة المخدرات: قدمنا 8 شهداء في عمليات مكافحة هذه الآفة
-
"البحوث الزراعية" يوظف الذكاء الاصطناعي لتوثيق مواقع مزارع النخيل
-
المياه تردم 8 آبار مخالفة في محافظة معان
-
الاستهلاكية العسكرية تنظم ورشة عمل لدعم تكنولوجيا الروبوتات في المبيعات والتسويق
-
أمير الكويت يعزي جلالة الملك