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"رجال الأعمال" تنظم زيارة إلى المنطقة الحرة الأردنية السورية

المنطقة الحرة الأردنية السورية
المنطقة الحرة الأردنية السورية
الإثنين، 06-01-2025 03:34 م

الوكيل الإخباري-    نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين زيارة للمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، اليوم الاثنين، بحضور عدد من رجال الأعمال الأردنيين.

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وتهدف الزيارة للإطلاع على واقع البيئة والفرص الاستثمارية في المنطقة وآلية عملها والاستثمارات القائمة فيها لتعظيم استفادة القطاع الخاص الأردني في تدفق الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين.


وأكد رئيس الجمعية حمدي الطباع أن المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة تمثل نقطة استراتيجية لتسهيل التجارة بين الأردن وسوريا، إذ تسهم في تسريع عمليات النقل والشحن بين البلدين وتحفز التبادل التجاري عبر الحدود، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق التكامل الصناعي وتوفر بيئة عمل مناسبة لمختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية بين البلدين.

 
gnews

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