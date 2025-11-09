الجامعة العربية تدعو لتقديم الدعم للإعلام الفلسطيني

10:10 م

الوكيل الإخباري- شدّد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الإعلام والاتصال، السفير أحمد رشيد خطابي، على أهمية تقديم الدعم للإعلام الفلسطيني، مشيراً إلى أن الحرب غير المتكافئة أظهرت أن معظم ضحاياها من الإعلاميين والصحفيين.





ولفت خطابي إلى قرار مجلس وزراء الإعلام العرب باعتبار يوم 11 أيار من كل عام يوماً للتضامن الدولي مع الإعلام الفلسطيني، مؤكداً ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة ومنع استهدافهم كمدنيين، عملاً بأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة (79) من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف.



جاء ذلك خلال مشاركة السفير خطابي في جلسة حوارية بعنوان: "غزة: التغطية مستمرة"، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام، حيث أكّد أن الترابط الوثيق بين العمل السياسي والإعلامي يفرض على وسائل الإعلام العربية والأجنبية مواكبة الدينامية السياسية التي أفرزتها قمة السلام بشرم الشيخ، بهدف تغليب منطق الحوار والدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار ودعم الزخم الدولي المتضامن مع القضية الفلسطينية.



وأشار إلى أن أبرز مكسب للتحرك العربي المنسق يتمثل في إحباط مشروع التهجير، تمشياً مع قرارات القمم العربية والإسلامية ومرجعيات الشرعية الدولية، وصولاً إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية وفقاً لرؤية حل الدولتين.

