رقم صادم لمدخني السجائر المصنعة في الأردن

وكشف التقرير أن نسبة 86% من المدخنين هم من الذكور، بينما تشكل الإناث 14% من المدخنين.
وأظهرت البيانات أن 30.3% من الذكور يدخنون السجائر المصنعة، بينما تبلغ النسبة بين الإناث 5.0%.
تأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه المملكة جهودًا متواصلة للحد من تدخين التبغ، وتوعية المواطنين بالمخاطر الصحية المرتبطة بهذه العادة.
-
أخبار متعلقة
-
تنشيط السياحة: توقيع اتفاقيات طيران عارض مع دول أوروبية عدة
-
75 قرش كيلو الموز البلدي في السوق المركزي
-
"مفوضية اللاجئين": الأردن يحصل على 15% من احتياجاته التمويلية
-
إصابة بليغة وخمس إصابات بحوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
-
تمديد العمل في مركز حدود جابر للساعة 12 ليلًا من اليوم
-
200 موظف يشاركون بالأمسية الرمضانية الأولى حول حكومات المستقبل
-
الأردن يستضيف اجتماعا لدول الجوار السوري اليوم
-
بدء التسجيل لامتحان التوجيهي اليوم