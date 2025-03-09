 
الأحد 2025-03-09 10:54 ص
 

رقم صادم لمدخني السجائر المصنعة في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 09-03-2025 09:36 ص
الوكيل الإخباري-   أظهرت نتائج المسح الوطني لانتشار استخدام التبغ بين البالغين في الأردن من عمر 15 سنة فأكثر، الذي أجرته وزارة الصحة في دراسة "JATS"، أن 35.3% من البالغين في المملكة يدخنون السجائر المصنعة في الوقت الحالي.اضافة اعلان


وكشف التقرير أن نسبة 86% من المدخنين هم من الذكور، بينما تشكل الإناث 14% من المدخنين.

وأظهرت البيانات أن 30.3% من الذكور يدخنون السجائر المصنعة، بينما تبلغ النسبة بين الإناث 5.0%.

تأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه المملكة جهودًا متواصلة للحد من تدخين التبغ، وتوعية المواطنين بالمخاطر الصحية المرتبطة بهذه العادة.


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