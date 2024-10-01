زخات مطرية في مناطق متفرقة.. والسير تحذر السائقين من خطر الانزلاق

الوكيل الإخباري- شهدت مناطق في مختلف مناطق المملكة مع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء هطولا خفيفا للأمطار.

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وكانت أشارت إدارة الأرصاد الجوية في نشراتها إلى وجود احتمالية لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة.

وتتأثر المملكة اليوم الثلاثاء بكتلة هوائية رطبة ولطيفة الحرارة قادمة من شرق البحر المتوسط، وسط أجواء لطيفة فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

بدورها دعت إدارة السير السائقين إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر الشديد أثناء القيادة على الطرقات مع بدء تساقط الأمطار بين الحين والآخر مما قد يشكل خطر الانزلاقات.