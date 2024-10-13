زراعة اربد تدعو مزارعي الزيتون الى تأخير عملية القطاف

وقال مدير زراعة اربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي أن الظروف المناخية الحالية مناسبة لعملية نضوج الزيتون بشكل جيد، مشيرا إلى أهمية مراقبة تغير لون الثمار لتحديد الوقت المناسب للقطاف.
وبين أن التسرع في القطاف سيؤدي إلى تقليل نسبة الزيت في الثمار، ما سيؤثر سلبا على كمية الإنتاج وجودة الزيت المستخرج، إضافة الى انخفاض القيمة الاقتصادية والمردود المادي المتوقع بالنسبة للمزارعين.
وتوقع أبو عرابي زيادة الإنتاج من زيت الزيتون خلال الموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة تصل من 20 – 25 بالمئة، وذلك لأسباب تتعلق بالموسم المطري، حيث يتوقع قطف 80 ألف طن كثمار زيتون منها 75 بالمئة لزيت الزيتون والبقية لعمليات التخليل، ومن المتوقع أن يصل إنتاج مادة زيت الزيتون للموسم الحالي حوالي 12 ألف طن.
ودعا المزارعين الى وضع ثمار الزيتون بعد القطف مباشرة في صناديق بلاستيكية أو "شوالات الخيش" من اجل التهوية، مع الابتعاد عن الشوالات والأكياس البلاستيكية لأنها تؤثر سلبيا على جودة الزيت المستخرج، وان تتم عملية عصر الثمار خلال 36 ساعة الأولى من عمليات القطف، مشيرا الى وجود 52 معصرة زيتون في محافظة اربد عاملة ستفتح أبوابها يوم 15 من الشهر الحالي، وأن المساحة المزروعة بالزيتون في محافظة اربد تقدر ب 200 ألف دونم.
كما شدد أبو عرابي على ضرورة عدم خلط الثمار المتساقطة من الشجر بفعل الرياح مع الثمار السليمة، لأن ذلك سيؤثر سلبا على نوعية وجودة زيت الزيتون، كما يفضل بعد الانتهاء من عملية القطاف تقليم الأشجار والتخلص من الأغصان المصابة بالحشرات والآفات الضارة وإضافة السماد العضوي للتربة.
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