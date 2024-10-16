زراعة اربد : حفر ألف بئر لتعزيز المخزون المائي

الوكيل الإخباري- قال مدير زراعة محافظة اربد الدكتور عبد الحافظ بو عرابي أنه قد تم حفر وتجهيز الف بئر ماء في مختلف مناطق وألوية المحافظة خلال عام 2024، وذلك من مشروعات الحصاد المائي وحفر آبار جمع المياه.





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