زراعة اربد : حفر ألف بئر لتعزيز المخزون المائي

وبين أبو عرابي أن الكلفة الإجمالية للمشروع بلغت حوالي مليون ونصف المليون دينار، ممولة مناصفة من موازنتي الزراعة ومجلس محافظة اربد، حيث تم حفر كل بئر بسعة 30 متر مكعب، وبكلفة تقدر بـ 1500 دينار لكل بئر، ما يعكس الجهود المبذولة لتقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات الزراعية والمائية التي تواجه المزارعين.
وأكد أن هذا المشروع الذي تم إنجازه بشكل كامل، يعد خطوة مهمة نحو دعم القطاع الزراعي في المحافظة، وذلك لدوره الاستراتيجي في توفير مصادر مياه إضافية للمزارعين، ما يمكنهم من تحسين جودة الإنتاج الزراعي وزيادة استدامة الأراضي الزراعية خاصة في فترات الجفاف وعند ارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف أن هذه الآبار ستلعب دورا حيويا في تجميع مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها عند الحاجة، ما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية.
بترا
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