زراعة الكورة توصي بتدابير وقائية للمزارعين خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- دعا مساعد مدير زراعة لواء الكورة بمحافظة إربد، المهندس فراس بني عيسى، المزارعين العاملين في قطاعي الثروة النباتية والحيوانية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية ممتلكاتهم خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

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وأكد بني عيسى لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الأحد، أهمية توفير مأوى مناسب للحيوانات لحمايتها من الأمطار والرياح القوية، مع التأكد من سلامة أسقف وأرضيات الحظائر لمنع تسرب المياه، وضمان وجود تهوية جيدة لتجنب الرطوبة الزائدة، إلى جانب الحفاظ على جفاف الحيوانات باستخدام فرش جاف ونظيف داخل الحظائر، والعمل على تجفيفها فور تعرضها للمطر لتجنب الأمراض.



وأشار إلى ضرورة حماية المواشي من الأمراض السارية خلال فصل الشتاء، من خلال تلقيحها ضد أمراض تنتشر في الأجواء الباردة، مع مراقبة صحة الحيوانات يوميًا لاكتشاف أي علامات تعب أو مرض مبكرًا.

ولفت إلى ضرورة تخزين الأعلاف في أماكن جافة ومحكمة الإغلاق لتجنب التلف بسبب الرطوبة، والتأكد من توفير مياه نظيفة للشرب مع حمايتها من التلوث بمياه الأمطار، وتحسين الصرف الصحي المحيط بالحظائر تجنبا لحدوث تجمعات مائية بالقرب منها.



وفيما يخص القطاع الزراعي، أوضح بني عيسى أهمية إحكام إغلاق البيوت البلاستيكية للحفاظ على دفء المزروعات، وحرق الأعشاب الجافة ومخلفات الحيوانات لتدفئة النباتات، مع التحذير من حرق الإطارات لما لها من أضرار بيئية.