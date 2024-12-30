زراعة الكورة توصي بتدابير وقائية للمزارعين خلال المنخفض الجوي

وأكد بني عيسى لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الأحد، أهمية توفير مأوى مناسب للحيوانات لحمايتها من الأمطار والرياح القوية، مع التأكد من سلامة أسقف وأرضيات الحظائر لمنع تسرب المياه، وضمان وجود تهوية جيدة لتجنب الرطوبة الزائدة، إلى جانب الحفاظ على جفاف الحيوانات باستخدام فرش جاف ونظيف داخل الحظائر، والعمل على تجفيفها فور تعرضها للمطر لتجنب الأمراض.
وأشار إلى ضرورة حماية المواشي من الأمراض السارية خلال فصل الشتاء، من خلال تلقيحها ضد أمراض تنتشر في الأجواء الباردة، مع مراقبة صحة الحيوانات يوميًا لاكتشاف أي علامات تعب أو مرض مبكرًا.
ولفت إلى ضرورة تخزين الأعلاف في أماكن جافة ومحكمة الإغلاق لتجنب التلف بسبب الرطوبة، والتأكد من توفير مياه نظيفة للشرب مع حمايتها من التلوث بمياه الأمطار، وتحسين الصرف الصحي المحيط بالحظائر تجنبا لحدوث تجمعات مائية بالقرب منها.
وفيما يخص القطاع الزراعي، أوضح بني عيسى أهمية إحكام إغلاق البيوت البلاستيكية للحفاظ على دفء المزروعات، وحرق الأعشاب الجافة ومخلفات الحيوانات لتدفئة النباتات، مع التحذير من حرق الإطارات لما لها من أضرار بيئية.
كما دعا للاستفادة من مياه الأمطار من خلال إنشاء أحواض ترابية بشكل هلالي لجمع المياه، وتنظيف أحواض التجميع في الآبار من الحجارة والمواد الصلبة لضمان فعالية عملية التخزين.
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