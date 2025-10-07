الثلاثاء 2025-10-07 05:27 م
 

5 تسريحات لإخفاء الشعر الخفيف مستوحاة من نجمات هوليوود

قلقل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-10-2025 03:37 م

الوكيل الإخباري-   إذا كنتِ تعانين من الشعر الخفيف، فلا تقلقي، فالتسريحة المناسبة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في منح شعرك مظهرًا أكثر كثافة وامتلاء. إليكِ 5 تسريحات ناعمة وأنيقة مستوحاة من نجمات عالميات، تساعد على إبراز جمال الشعر الخفيف:

1. القُصة المتدرجة – رشيدة جونز
تمنح هذه التسريحة شعرك حجمًا وهميًا وتضفي نعومة على ملامح الوجه. تناسب الشعر المستقيم وتُظهر الخصل بشكل أكثر كثافة.

2. الشعر الجانبي – أوليفيا وايلد
بتغيير بسيط في اتجاه فرق الشعر، يمكنكِ خلق مظهر ممتلئ. تُعد تسريحة الشعر الجانبي حيلة ذكية لإخفاء خفة الشعر، خصوصًا مع تثبيت أحد الجانبين للخلف.

3. الطبقات المموجة – كيت بلانشيت
القصات المتدرجة مع تموجات خفيفة تضيف حركة وحجمًا بصريًا للشعر، وتمنحكِ مظهرًا أكثر كثافة دون الحاجة لمنتجات كثيرة.

4. الشعر المنسدل على الجانبين – مارجوت روبي
إطلالة طبيعية وعصرية تمنح خصلاتك انسيابية وتقلل من ظهور الفراغات. مثالية لصاحبات الشعر المستقيم والخفيف.

5. التموجات الجانبية الناعمة – كيرا نايتلي
تقسيم الشعر جانبياً وتصفيفه بتموجات خفيفة يضفي أنوثة وأناقة، ويمنح كثافة ناعمة دون إثقال الشعر.

💡 نصيحة: اختاري التسريحة التي تناسب شكل وجهك وكثافة شعرك، وابتعدي عن التسريحات المشدودة أو الطبقات الحادة التي قد تبرز خفة الشعر.

اضافة اعلان

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لقاءات دبلوماسية في أمانة عمّان لتعزيز العلاقات مع قطر وسلطنة عُمان

أخبار محلية لقاءات دبلوماسية في أمانة عمّان لتعزيز العلاقات مع قطر وسلطنة عُمان

مقتل عنصرين وإصابة 3 بهجوم مسلح على مقر للحرس الثوري غرب إيران

عربي ودولي مقتل عنصرين وإصابة 3 بهجوم مسلح على مقر للحرس الثوري غرب إيران

لار

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن الجيش حول سقوط شظايا جسم في العقبة

سقوط شظايا اجسام طائرة في العقبة

أخبار محلية سقوط شظايا اجسام طائرة في العقبة

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية مكافحة الفساد: توقيف موظفين اثنين بشركة العقبة للنقل اللوجستي

تعبيرية

عربي ودولي اعتراض مسيرتين أطلقتا من اليمن باتجاه مدينة إيلات

قلقل

المرأة والجمال 5 تسريحات لإخفاء الشعر الخفيف مستوحاة من نجمات هوليوود



 
 





الأكثر مشاهدة