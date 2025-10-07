5 تسريحات لإخفاء الشعر الخفيف مستوحاة من نجمات هوليوود

الوكيل الإخباري- إذا كنتِ تعانين من الشعر الخفيف، فلا تقلقي، فالتسريحة المناسبة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في منح شعرك مظهرًا أكثر كثافة وامتلاء. إليكِ 5 تسريحات ناعمة وأنيقة مستوحاة من نجمات عالميات، تساعد على إبراز جمال الشعر الخفيف:



1. القُصة المتدرجة – رشيدة جونز

تمنح هذه التسريحة شعرك حجمًا وهميًا وتضفي نعومة على ملامح الوجه. تناسب الشعر المستقيم وتُظهر الخصل بشكل أكثر كثافة.



2. الشعر الجانبي – أوليفيا وايلد

بتغيير بسيط في اتجاه فرق الشعر، يمكنكِ خلق مظهر ممتلئ. تُعد تسريحة الشعر الجانبي حيلة ذكية لإخفاء خفة الشعر، خصوصًا مع تثبيت أحد الجانبين للخلف.



3. الطبقات المموجة – كيت بلانشيت

القصات المتدرجة مع تموجات خفيفة تضيف حركة وحجمًا بصريًا للشعر، وتمنحكِ مظهرًا أكثر كثافة دون الحاجة لمنتجات كثيرة.



4. الشعر المنسدل على الجانبين – مارجوت روبي

إطلالة طبيعية وعصرية تمنح خصلاتك انسيابية وتقلل من ظهور الفراغات. مثالية لصاحبات الشعر المستقيم والخفيف.



5. التموجات الجانبية الناعمة – كيرا نايتلي

تقسيم الشعر جانبياً وتصفيفه بتموجات خفيفة يضفي أنوثة وأناقة، ويمنح كثافة ناعمة دون إثقال الشعر.



💡 نصيحة: اختاري التسريحة التي تناسب شكل وجهك وكثافة شعرك، وابتعدي عن التسريحات المشدودة أو الطبقات الحادة التي قد تبرز خفة الشعر.





