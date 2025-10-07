5 تسريحات لإخفاء الشعر الخفيف مستوحاة من نجمات هوليوود

1. القُصة المتدرجة – رشيدة جونز
تمنح هذه التسريحة شعرك حجمًا وهميًا وتضفي نعومة على ملامح الوجه. تناسب الشعر المستقيم وتُظهر الخصل بشكل أكثر كثافة.
2. الشعر الجانبي – أوليفيا وايلد
بتغيير بسيط في اتجاه فرق الشعر، يمكنكِ خلق مظهر ممتلئ. تُعد تسريحة الشعر الجانبي حيلة ذكية لإخفاء خفة الشعر، خصوصًا مع تثبيت أحد الجانبين للخلف.
3. الطبقات المموجة – كيت بلانشيت
القصات المتدرجة مع تموجات خفيفة تضيف حركة وحجمًا بصريًا للشعر، وتمنحكِ مظهرًا أكثر كثافة دون الحاجة لمنتجات كثيرة.
4. الشعر المنسدل على الجانبين – مارجوت روبي
إطلالة طبيعية وعصرية تمنح خصلاتك انسيابية وتقلل من ظهور الفراغات. مثالية لصاحبات الشعر المستقيم والخفيف.
5. التموجات الجانبية الناعمة – كيرا نايتلي
تقسيم الشعر جانبياً وتصفيفه بتموجات خفيفة يضفي أنوثة وأناقة، ويمنح كثافة ناعمة دون إثقال الشعر.
💡 نصيحة: اختاري التسريحة التي تناسب شكل وجهك وكثافة شعرك، وابتعدي عن التسريحات المشدودة أو الطبقات الحادة التي قد تبرز خفة الشعر.
