الثلاثاء 2025-10-07 02:50 م
 

مجلس الوزراء يوافق على انضمام الاردن لـ " اتفاقية هلسينكي " للمياه

رئاسة الوزراء
 
الثلاثاء، 07-10-2025 01:32 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة المياه والري انه ضمن سعيها لتعزيز التعاون الدولي للمياه المشتركة وايجاد الحلول الرامية لحماية مصادر المياه والاحواض المائية المشتركة واقتراح انضمام الاردن لاتفاقية المياه " اتفاقية هلسينكي " (اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لسنة ١٩٩٢) بدعم من وزارة الخارجية ووزارة العدل وديوان التشريع والرأي ومبادرة السلام الازرق المدعومة من الوكالة السويسرية للتنمية لقرار الانضمام بما يحقق المصلحة الوطنية ، صدرت موافقة مجلس الوزارء يوم الأحد الموافق للخامس من تشرين الأول 2025على انضمام الاردن للاتفاقية للبدء بالسير بإجراءات الانضمام وذلك ضمن قرارات مجلس الوزراء.

يذكر ان اتفاقية الأمم المتحدة للمياه أو ما يعرف بـ"اتفاقية هلسنكي" قد اعتمدت عام 1992، وأصبحت نافذة عام 1996، ووافقت أطراف الاتفاقية عام 2003 على تعديل المعاهدة لتمكّن أي دولة عضو في الأمم المتحدة من الانضمام إلى هذه الاتفاقية التي تهدف لضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه العابرة للحدود من خلال تسهيل التعاون وتحسين إدارة الموارد المائية على المستوى الوطني.

 
 
