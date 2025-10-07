مجلس الوزراء يوافق على انضمام الاردن لـ " اتفاقية هلسينكي " للمياه

يذكر ان اتفاقية الأمم المتحدة للمياه أو ما يعرف بـ"اتفاقية هلسنكي" قد اعتمدت عام 1992، وأصبحت نافذة عام 1996، ووافقت أطراف الاتفاقية عام 2003 على تعديل المعاهدة لتمكّن أي دولة عضو في الأمم المتحدة من الانضمام إلى هذه الاتفاقية التي تهدف لضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه العابرة للحدود من خلال تسهيل التعاون وتحسين إدارة الموارد المائية على المستوى الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
إرادة ملكية بالموافقة على تعيين قضاة - اسماء
-
عقد امتحان مزاولة مهنة فني الأسنان في المجلس التمريضي الأردني
-
عائلة الدميسي تصدر بياناً حول حادثة اليوم
-
عقد امتحان مزاولة مهنة فني الأسنان في المجلس التمريضي الأردني
-
وزير الزراعة: فحوصات مجانية لزيت الزيتون
-
زراعة الكورة تدعو المزارعين للمشاركة بمهرجان الرمان والمنتجات الريفية
-
الأمن العام : ضبط شخص أقدم على قتل شقيقه إثر خلافات عائلية
-
ورشة حول الأمن السيبراني في قطاع المياه