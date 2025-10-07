لشفاه وردية وناعمة: 3 وصفات طبيعية فعالة للتقشير والترطيب

1. مقشر زيت الزيتون والقرفة لتوريد الشفاه
المكونات:
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة مسحوق قرفة
1 ملعقة سكر أو ملح
الطريقة:
اخلطي المكونات ودلكي شفاهك بلطف بحركات دائرية لمدة 5–10 دقائق، ثم اغسليها بالماء الفاتر.
✨ النتيجة: شفاه ناعمة بلون وردي طبيعي.
2. ملمع شفاه طبيعي بنكهة النعناع
المكونات:
3–6 قطرات زيت نعناع
رشة صغيرة فلفل حار مطحون
عبوة ملمع شفاه شفافة
الطريقة:
اخلطي المكونات داخل عبوة الملمع جيدًا.
💋 النتيجة: انتعاش، لمعان، ومظهر ممتلئ طبيعي للشفاه.
3. مرطب زبدة الكاكاو بالقرفة
المكونات:
1 ملعقة كبيرة زبدة كاكاو
1 ملعقة صغيرة زيت زيتون
5 قطرات زيت قرفة عطري
الطريقة:
سخني زبدة الكاكاو حتى تذوب، أضيفي باقي المكونات، امزجي، ثم احفظيها في عبوة نظيفة.
🧴 النتيجة: ترطيب عميق ولمسة ناعمة يوميًا.
نصيحة:
استخدمي هذه الوصفات 2–3 مرات أسبوعيًا، وابتعدي عن لعق الشفاه لتجنب الجفاف.
مع الوقت، ستحصلين على شفاه صحية، لامعة، وطبيعية الجاذبية.
-
