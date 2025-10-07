لشفاه وردية وناعمة: 3 وصفات طبيعية فعالة للتقشير والترطيب

الوكيل الإخباري- مع تغير الفصول، قد تعانين من جفاف الشفاه وتشققها. إليكِ 3 وصفات طبيعية سهلة وفعّالة تمنحكِ شفاهًا ناعمة، مرطّبة وبلون وردي صحي:



1. مقشر زيت الزيتون والقرفة لتوريد الشفاه

المكونات:

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة مسحوق قرفة

1 ملعقة سكر أو ملح

الطريقة:

اخلطي المكونات ودلكي شفاهك بلطف بحركات دائرية لمدة 5–10 دقائق، ثم اغسليها بالماء الفاتر.

✨ النتيجة: شفاه ناعمة بلون وردي طبيعي.



2. ملمع شفاه طبيعي بنكهة النعناع

المكونات:

3–6 قطرات زيت نعناع

رشة صغيرة فلفل حار مطحون

عبوة ملمع شفاه شفافة

الطريقة:

اخلطي المكونات داخل عبوة الملمع جيدًا.

💋 النتيجة: انتعاش، لمعان، ومظهر ممتلئ طبيعي للشفاه.



3. مرطب زبدة الكاكاو بالقرفة

المكونات:

1 ملعقة كبيرة زبدة كاكاو

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

5 قطرات زيت قرفة عطري

الطريقة:

سخني زبدة الكاكاو حتى تذوب، أضيفي باقي المكونات، امزجي، ثم احفظيها في عبوة نظيفة.

🧴 النتيجة: ترطيب عميق ولمسة ناعمة يوميًا.



نصيحة:

استخدمي هذه الوصفات 2–3 مرات أسبوعيًا، وابتعدي عن لعق الشفاه لتجنب الجفاف.

مع الوقت، ستحصلين على شفاه صحية، لامعة، وطبيعية الجاذبية.

