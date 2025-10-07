لحماية شبكتك المنزلية.. 5 خطوات لإعداد شبكة واي فاي آمنة للضيوف

الوكيل الإخباري- في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت، أصبح تأمين شبكة الواي فاي المنزلية ضرورة، خاصة مع تكرار زيارات الأصدقاء والعائلة. إليك خمس خطوات مهمة لإعداد شبكة منفصلة وآمنة للضيوف دون تعريض بياناتك للخطر:



1. تفعيل شبكة الضيوف

معظم أجهزة الراوتر الحديثة توفر خيار "Guest Network".

تتيح للضيوف الاتصال بالإنترنت دون الوصول لأجهزتك الشخصية أو ملفاتك.

يمكن تفعيلها من إعدادات الراوتر.



2. استخدام كلمة مرور قوية

تجنّب الكلمات الشائعة مثل "123456" أو "guest".

أنشئ كلمة مرور تحتوي على أحرف وأرقام ورموز.

غيّرها دوريًا لمنع الاستخدام غير المصرّح به.



3. تحديد نطاق الوصول

امنع الضيوف من الوصول إلى الطابعات أو أجهزة الكمبيوتر الأخرى.

يمكنك أيضًا تحديد سرعة الإنترنت لشبكة الضيوف للحفاظ على أداء الشبكة الرئيسة.



4. تحديث الراوتر باستمرار

تحديث البرامج الثابتة (Firmware) مهم لسد الثغرات الأمنية

تحقق من وجود تحديثات عبر موقع الشركة المصنعة أو إعدادات الجهاز.



5. مراقبة الأجهزة المتصلة

استخدم تطبيق الراوتر أو أدوات الشبكة لمتابعة من يتصل بشبكتك.

إذا لاحظت جهازًا غير معروف، قم بفصله أو غيّر كلمة المرور فورًا.



✅ النتيجة:

باستخدام هذه الخطوات، يمكنك تقديم إنترنت آمن لضيوفك دون تعريض خصوصيتك أو أجهزتك للخطر، وكل ذلك من خلال أدوات بسيطة موجودة في معظم أجهزة الراوتر الحديثة.

