 
الجمعة 2025-01-03 12:38 ص
 

زراعة الوسطية تدعو المزارعين لاتخاذ اجراءات للتقليل من أضرار الصقيع

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 02-01-2025 11:04 م

الوكيل الإخباري-   دعت مديرية زراعة لواء الوسطية المزارعين في اللواء لاتخاذ اجراءات احترازية للتقليل من الأضرار الناجمة عن انخفاض درجات الحرارة والصقيع.

اضافة اعلان


وقال مدير زراعة الوسطية قتيبة عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الخميس، أنه يجب توخي الحذر عند استخدام الأسمدة خلال فترى الصقيع؛ لأن النباتات تكون في حالة نمو بطيء، وحيث أنه يمكن استخدام الأسمدة التي تساعد في دعم النباتات ومساعدتها على مقاومة الصقيع دون إجهادها، ومنها الأسمدة البوتاسية والفسفورية، والأسمدة العضوية المتحللة والرش الورقي بالأسمدة الدقيقة والأسمدة التي تحتوي على الأحماض الأمينية أو مستخلصات الأعشاب البحرية.


وأضاف عبيدات، أنه يجب تجنب الأسمدة النيتروجينية (N) بكميات كبيرة أثناء الصقيع، لأنها تحفز نموًا جديدًا أكثر عرضة للتلف بسبب البرد، وضرورة إضافة الأسمدة في أوقات دافئة نسبيًا خلال النهار لضمان امتصاصها بشكل أفضل.


وشدد، على ضرورة ري النباتات بعد التسميد لمنع تراكم الأملاح في التربة، وحيث أن التوقيت المثالي للتسميد قبل فترة الصقيع بأيام لتقوية النباتات، وإذا بدأ الصقيع بالفعل، استخدم أسمدة خفيفة وسريعة الامتصاص، مثل الرش الورقي.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين شهداء في غارة على مخيم المغازي

ارشيفية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

مجلس الأمن

عربي ودولي جلسة لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط الجمعة

ا

عربي ودولي ترامب: فترة بايدن الرئاسية كانت كارثة بالمطلق على الولايات المتحدة

ت

عربي ودولي "FBI": لا يوجد حتى الآن أي صلة بين الهجمات الإرهابية في نيو أورليانز ولاس فيغاس

تعبيرية

عربي ودولي اكتشاف أكبر موقع لآثار أقدام ديناصورات في بريطانيا

أرشيفية

عربي ودولي السويد تخصص أكثر من 27 مليون دولار لتزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت

ارشيفية

أخبار محلية زراعة الوسطية تدعو المزارعين لاتخاذ اجراءات للتقليل من أضرار الصقيع



 




الأكثر مشاهدة