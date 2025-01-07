زراعة الوسطية تدعو مزارعي اللوزيات لتجهيز أشجارهم للموسم الجديد

الوكيل الإخباري- دعا مدير مديرية زراعة الوسطية قتيبة عبيدات، مزارعي أشجار اللوزيات، لتقليم أشجارهم وتجهيزها للموسم الجديد.

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وأكد عبيدات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، ضرورة تقليم أشجار اللوزيات، بإزالة الأفرع الجافة والمصابة والمتكسرة والمتشابكة التي تمنع دخول الضوء والهواء إلى قلب الشجرة، مشيرا إلى أن أشجار اللوزيات تحمل ثمارها على دوابر ثمرية قصيرة، وقليل جداً من المحصول يحمل على خشب عمره سنة واحدة؛ ولذلك يحب ترك هذه الأفرع وعدم إزالتها.



وأوضح أنه يجب الاستعانة بفني زراعي في حال عدم وجود الخبرة والمعرفة بخصائص اللوزيات، وعدم ترك الشجرة تنمو بشكل رأسي بل محاولة التركيز على الدفع والنمو الجانبي، واستخدام أدوات تقليم حادة، وعدم استخدام الأدوات التالفة أو الصدئة في تقليم الأشجار لتجنب الإصابات والأمراض، وتعقيم أدوات التقليم بمادة معقمة والتخلص من مخلفات التقليم خارج المزرعة.



وبين أنه وبعد التقليم وقبل انتفاخ البراعم، يجب رش الأشجار بمبيد حشري ومبيد فطري وقائي وزيت شتوي، وإضافة السماد العضوي المخمر وسماد عالي الفوسفور بطيء الذوبان للتربة قبل سقوط الامطار.