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زراعة بني كنانة تنفذ 96 بئرا جديدا لتجميع مياه الأمطار

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أرشيفية
الثلاثاء، 19-11-2024 01:14 م

الوكيل الإخباري- قال مدير زراعة لواء بني كنانة المهندس أحمد خصاونة، إن المديرية قامت خلال العام الحالي بتنفيذ وحفر 96 بئرا جديدا لتجميع مياه الأمطار، منها 58 بئراً من مخصصات موازنة وزارة الزراعة، و38 بئراً من مخصصات مجلس محافظة اربد ضمن مشاريع (اللامركزية)، وذلك ضمن برنامج الاستصلاح والتنمية الزراعية وبرنامج الحدائق المنزلية وكيفية استغلاها بالشكل الأمثل.

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وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء ضمن جهود وزارة الزراعة من أجل النهوض بالقطاع الزراعي وخدمة المجتمع المحلي في محافظات المملكة، حيث قامت مديرية زراعة لواء بني كنانة في محافظة اربد ومن خلال شعبة المشاريع بتنفيذ عدد من المشاريع الهامة والتي تهدف جميعها إلى خدمة أبناء المجتمع المحلي.


وأكد أن مشاريع حفر آبار المياه تعد خطوة هامة نحو دعم القطاع الزراعي في المحافظة، وذلك لدورها الاستراتيجي في توفير مصادر مياه إضافية للمزارعين، ما يمكنهم من تحسين جودة الإنتاج الزراعي وزيادة استدامة الأراضي الزراعية، خاصة في فترات الجفاف وعند ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام الصيف الحارة.


وأضاف خصاونة، أنه تم أيضا إحالة عطاء لإنشاء وصيانة قنوات عين السبع، من مخصصات مجلس المحافظة، حيث مازال المشروع قيد التنفيذ وعلى وشك الانتهاء منه قريبا، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال زيارته الأخيرة إلى المحافظة، أن قطاع الزراعة أساسي وهام لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، مشددا على أن تركز المشاريع الزراعية على عمليات التصنيع الغذائي والحصاد المائي وحفر الآبار، دعما للمزارعين في جميع محافظات المملكة.

 
gnews

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