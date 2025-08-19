زيارة عمل للصفدي إلى روسيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

ويبحث الصفدي خلال الزيارة ولقائه لافروف تطوير العلاقات الثنائية وزيادة التعاون بين الأردن وروسيا في مختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية، وخصوصاً جهود الوصول إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة، وإنهاء العدوان، وإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
وفد من محمية العقبة البحرية يزور معهد الأبحاث البحرية بالنرويج
-
وزير الأوقاف يرعى تخريج المراكز الصيفية القرآنية في إربد
-
اجتماع لترشيح ملف فنون الفخار اليدوي لقائمة التراث الثقافي غير المادي
-
الحنيطي يفتتح غرفة عمليات .. تفاصيل
-
وفد من الكونغرس الأميركي يزور مدينة البترا
-
بدء تنفيذ مشروع الحواجز الحجرية الكنتورية في بصيرا والقادسية
-
عين على القدس يناقش تصاعد الاستيطان وتصريحات نتنياهو المتطرفة حول "إسرائيل الكبرى"
-
"الخدمات الحكومية" تنجز 14 ألف معاملة ضمن باقة "تعليمي" خلال يومين