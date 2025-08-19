زيارة عمل للصفدي إلى روسيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

06:05 م

الوكيل الإخباري- يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، غداً، زيارة عمل إلى روسيا الاتحادية، يلتقي خلالها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.





ويبحث الصفدي خلال الزيارة ولقائه لافروف تطوير العلاقات الثنائية وزيادة التعاون بين الأردن وروسيا في مختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية، وخصوصاً جهود الوصول إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة، وإنهاء العدوان، وإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع.