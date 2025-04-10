سفارة رواندا تُحيي الذكرى الـ31 للإبادة الجماعية ضد التوتسي

الوكيل الإخباري- - أحيت سفارة جمهورية رواندا لدى المملكة مساء اليوم الخميس الذكرى الحادية والثلاثين للإبادة الجماعية ضد التوتسي التي وقعت عام 1994، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين، ورجال الأعمال، والأكاديميين، وأفراد من الجالية الرواندية في الأردن.

اضافة اعلان



وهدفت الفعالية إلى تكريم الضحايا، وتجديد الالتزام العالمي بمنع تكرار مثل هذه الجرائم المروعة في المستقبل، حيث تحمل هذه الذكرى اسم "كويبوكا"، وهي كلمة تعني "التذكر" بلغة كينيارواندا.