سفارة رواندا تُحيي الذكرى الـ31 للإبادة الجماعية ضد التوتسي

وهدفت الفعالية إلى تكريم الضحايا، وتجديد الالتزام العالمي بمنع تكرار مثل هذه الجرائم المروعة في المستقبل، حيث تحمل هذه الذكرى اسم "كويبوكا"، وهي كلمة تعني "التذكر" بلغة كينيارواندا.
وشكّلت المناسبة فرصة للتأمل في صمود الناجين، والدروس المستفادة من التاريخ، والاستمرار في مواجهة إنكار الإبادة الجماعية والتصدي لخطاب الكراهية.
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