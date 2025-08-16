سكان حي الضاحية بالمفرق يطالبون بإنشاء مركز صحي

الوكيل الإخباري- طالب مواطنون في حي الضاحية بمدينة المفرق باستحداث مركز صحي في الحي، الذي يضم نحو 30 ألف نسمة، ويعاني من غياب الخدمات الطبية الأساسية.

وقال المواطنون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أقرب مركز صحي يبعد حوالي كيلومترين، فيما يبعد مستشفى النسائية والأطفال 3 كيلومترات، ومستشفى المفرق الحكومي 7 كيلومترات، مؤكدين أن ضعف وسائل النقل العامة يزيد من معاناتهم في الوصول إلى هذه المرافق.