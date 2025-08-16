سكان حي الضاحية بالمفرق يطالبون بإنشاء مركز صحي

وقال المواطنون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أقرب مركز صحي يبعد حوالي كيلومترين، فيما يبعد مستشفى النسائية والأطفال 3 كيلومترات، ومستشفى المفرق الحكومي 7 كيلومترات، مؤكدين أن ضعف وسائل النقل العامة يزيد من معاناتهم في الوصول إلى هذه المرافق.
