السبت 2025-08-16 07:54 م
 

سكان حي الضاحية بالمفرق يطالبون بإنشاء مركز صحي

المفرق
المفرق
 
السبت، 16-08-2025 07:22 م

الوكيل الإخباري-    طالب مواطنون في حي الضاحية بمدينة المفرق باستحداث مركز صحي في الحي، الذي يضم نحو 30 ألف نسمة، ويعاني من غياب الخدمات الطبية الأساسية.

وقال المواطنون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أقرب مركز صحي يبعد حوالي كيلومترين، فيما يبعد مستشفى النسائية والأطفال 3 كيلومترات، ومستشفى المفرق الحكومي 7 كيلومترات، مؤكدين أن ضعف وسائل النقل العامة يزيد من معاناتهم في الوصول إلى هذه المرافق.

 

من جهته، قال مدير صحة المفرق، الدكتور فيصل مكاحلة، إن المديرية خاطبت وزارة الصحة بهذا الخصوص، لكن عدم توفر قطعة أرض مناسبة لا يزال يشكل عائقا رئيسيا، داعيًا مجلس محافظة المفرق إلى تخصيص أرض للمشروع من خلال موازنته.

 
 
gnews

