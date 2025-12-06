السبت 2025-12-06 08:17 م

سلامي: مباراة الكويت من الأفضل للمنتخب الأردني

السبت، 06-12-2025 06:15 م
الوكيل الإخباري-  قال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جمال سلامي، السبت، إنّ لاعبي "النشامى" دخلوا مواجهة الكويت بجدية وتركيز كبيرين، مشيدًا بالأداء القتالي والانضباط العالي الذي أظهره اللاعبون طوال مجريات اللقاء.اضافة اعلان


وأضاف سلامي في تصريحات صحفية عقب مباراة الأردن والكويت، "رغم انعقاد قرعة كأس العالم أمس، إلا أن تركيز اللاعبين كان بالكامل على مباراة الكويت، وهذا ما ظهر في التزامهم وروحهم القتالية داخل الملعب".

وتابع: "بالنسبة لي، هذه واحدة من أفضل المباريات التي قدمها المنتخب حتى الآن، من حيث الأداء والنتيجة"، مؤكدا أن الفوز المستحق وحصد النقاط الثلاث جاء نتيجة تركيز عالٍ وتنفيذ جيد للخطة.

وأشار سلامي إلى إشراك عدد من الوجوه الجديدة التي لا تمتلك خبرة دولية سابقة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هؤلاء اللاعبين "يمثلون مستقبل الكرة الأردنية"، وأن أداءهم في المباراة كان مبشرا ومشرفا.

وحسم المنتخب الوطني لكرة القدم، السبت، تأهله إلى الدور ربع النهائي، من بطولة كأس العرب (قطر 2025) بفوزه على المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف لهدف، في لقاء المنتخبين الذي أقيم في ستاد أحمد بن علي.
 
 


