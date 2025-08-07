سلطة المياه: ضبط حفارة مخالفة في البادية الشرقية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه عن ضبط حفارة مخالفة في المفرق / ام القطين يوم الأربعاء 6 اب 2025 بناء على معلومات توفرت لمديرية الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية والحفر ومديرية المشاغل المركزية وتم حجز الحفارة والتحفظ عليها لدى مديرية المشاغل المركزية والعمل جار لاستكمال التحقيق وتحويل الامر للجهات القضائية.

