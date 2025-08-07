سلطة المياه: ضبط حفارة مخالفة في البادية الشرقية

وثمنت سلطة المياه الجهود الكبيرة التي تبذلها الاجهزة الامنية في مديرية الامن العام وخاصة مرتبات مركز امن بادية المنارة وكافة مرتبات وضباط الامن العام على الجهود المتواصلة واكدت على ان حملتها مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات.
-
