سياحة مأدبا: اعتماد مبانٍ تاريخية لصون الهوية وتعزيز الاستثمار

الوكيل الإخباري- قال مدير سياحة محافظة مأدبا، وائل الجعنيني، إن قرار مجلس الوزراء باعتماد ثلاثة مبانٍ تراثية في مأدبا وتوثيقها في سجل التراث العمراني والحضري، جاء بهدف حماية هذه المباني من العبث أو الهدم.

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وأشار إلى أن المباني المعتمدة هي: مبنى السرايا، مبنى البيروتي، ومبنى عمر شبيب الصوالحة، وذلك بناءً على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، وتنسيب اللجنة الوطنية للتراث العمراني والحضري.



وأوضح الجعنيني، اليوم الأحد، أن وزارة السياحة تسعى إلى دمج هذه المباني ضمن السياحة الثقافية والمسارات السياحية، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية التراث العمراني باعتباره جزءًا من الهوية الوطنية.



من جهته، وصف رئيس جمعية تطوير السياحة والحفاظ على التراث في مأدبا، سامر الطوال، القرار بأنه خطوة مهمة لحماية الطابع التراثي للمدينة، لما لهذه المباني من قيمة تاريخية وثقافية، ودورها في تنشيط السياحة ودعم الاستثمار المجتمعي.



وأكد الطوال أن مأدبا تزخر بعدد كبير من البيوت التراثية التي تحتاج إلى دعم أصحابها للحفاظ عليها، من خلال منحهم إعفاءات أو استثناءات لاستثمارها كمطاعم، مراكز ثقافية، أو معارض، بما يعزز التنمية المحلية.