سياحة مأدبا: اعتماد مبانٍ تاريخية لصون الهوية وتعزيز الاستثمار

وأشار إلى أن المباني المعتمدة هي: مبنى السرايا، مبنى البيروتي، ومبنى عمر شبيب الصوالحة، وذلك بناءً على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، وتنسيب اللجنة الوطنية للتراث العمراني والحضري.
وأوضح الجعنيني، اليوم الأحد، أن وزارة السياحة تسعى إلى دمج هذه المباني ضمن السياحة الثقافية والمسارات السياحية، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية التراث العمراني باعتباره جزءًا من الهوية الوطنية.
من جهته، وصف رئيس جمعية تطوير السياحة والحفاظ على التراث في مأدبا، سامر الطوال، القرار بأنه خطوة مهمة لحماية الطابع التراثي للمدينة، لما لهذه المباني من قيمة تاريخية وثقافية، ودورها في تنشيط السياحة ودعم الاستثمار المجتمعي.
ويُعد مبنى السرايا من أبرز المباني الإدارية التاريخية في مأدبا، أُنشئ عام 1896 خلال الحكم العثماني، ويتكون من طابقين وتعود ملكيته لوزارة السياحة والآثار، وتم تزويده بمدخل خاص لذوي الإعاقة.
أما مبنى البيروتي، الذي أُنشئ عام 1931، فيتميز بطابعه المعماري التقليدي المصنوع من الحجر القديم، وتعود ملكيته للوزارة ذاتها. في حين أن مبنى عمر شبيب الصوالحة، وهو منزل سكني تقليدي أُنشئ عام 1952، يقع وسط المدينة ويحتفظ بسماته التراثية.
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