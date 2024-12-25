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شركة الكهرباء للأردنيين: اضبطوا سخان المياه على هذه الدرجة لتجنب مضاعفة الفاتورة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-12-2024 12:32 م
الوكيل الإخباري- نوهت شركة الكهرباء الأردنية في دليلها المنشور عبر موقعها الرسمي بإرشادات لتجنب زيادة استهلاك الكهرباء ومضاعفة الفاتورة خلال الشتاء.اضافة اعلان


ومن أهم الإرشادات ضبط درجة سخان المياه على 60 درجة بدلًا من 80، وتشغيله عند الحاجة وتجنب تركه يعمل بصورة دائمة. "حاول استخدامه صباحًا لتكون المياه أكثر دفئًا، واعتمد على السخان الشمسي إذا كان متوفرًا."

والحرص على تنظيف أجهزة التكييف من الغبار والأتربة، والتأكد من عزل أنابيب الهواء لزيادة كفاءة المكيف وتقليل هدر الطاقة.


وضرورة صيانة مضخة المياه الأوتوماتيكية والتأكد من عملها بحال وجودها، لأنها تُعتبر من أكثر الأجهزة التي تتعرض للتلف وتستهلك الكهرباء، مما يجعلها بحاجة إلى صيانة دائمة.
 
gnews

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