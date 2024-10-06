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شركة رؤية عمّان تطلق مبادرة تأهيل وتطوير الحدائق العامة

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
الأحد، 06-10-2024 12:28 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، بالتعاون مع دائرة الحدائق والمتنزهات في أمانة عمّان الكبرى، عن إطلاق مبادرة "تأهيل وتطوير الحدائق العامة (الأحياء)" بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لأمانة عمّان الكبرى (2022-2026) ورؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033)، تهدف هذه المبادرة إلى تحسين نوعية الحياة للسكان في العاصمة عمّان وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تطوير المساحات الخضراء العامة.

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وكما تهدف هذه المبادرة إلى تفعيل دور الحديقة كمركز ثقافي مجتمعي ومتنفس أخضر يخدم المجتمع المحلي. وذلك من خلال توفير مساحات حضرية ومرافق عصرية تستوعب الأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة وتلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية في المجتمع، بما في ذلك الأطفال، الشباب، والعائلات.


وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة البيئية في عمّان، إذ تسعى إلى تحسين البنية التحتية للحدائق من خلال استخدام تقنيات حديثة للطاقة المتجددة. تهدف هذه الجهود إلى تقديم تجربة مستدامة للسكان، مع التركيز على زيادة المساحات الخضراء في الأحياء السكنية، بما ينعكس إيجاباً على صحة السكان ونوعية حياتهم.

 
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