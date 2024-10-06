شركة رؤية عمّان تطلق مبادرة تأهيل وتطوير الحدائق العامة

وكما تهدف هذه المبادرة إلى تفعيل دور الحديقة كمركز ثقافي مجتمعي ومتنفس أخضر يخدم المجتمع المحلي. وذلك من خلال توفير مساحات حضرية ومرافق عصرية تستوعب الأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة وتلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية في المجتمع، بما في ذلك الأطفال، الشباب، والعائلات.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة البيئية في عمّان، إذ تسعى إلى تحسين البنية التحتية للحدائق من خلال استخدام تقنيات حديثة للطاقة المتجددة. تهدف هذه الجهود إلى تقديم تجربة مستدامة للسكان، مع التركيز على زيادة المساحات الخضراء في الأحياء السكنية، بما ينعكس إيجاباً على صحة السكان ونوعية حياتهم.
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