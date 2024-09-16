 
الإثنين 2024-09-16 02:46 م
 
 

صحيفة عبرية: إسرائيل تشيد خندقا على طول الحدود مع الأردن

من المصدر
من المصدر
الإثنين، 16-09-2024 11:33 ص

الوكيل الإخباري- باشرت إسرائيل بحفر خندق على طول الحدود مع الأردن ليعيق عمليات التسلل عبر الحدود، وفق ما نقلت صحيفة "اسرائيل اليوم".

اضافة اعلان

 

وقالت الصحيفة، إنه في ظل المخاوف من التسلل على الحدود الشرقية مع الأردن، سارع الجيش الإسرائيلي إلى حفر قناة في منطقة القطاع الشمالي والجنوبي.

وذكرت، أن الأعمال تنفذ في منطقة صحراوية معقدة يمكن عبورها سيراً على الأقدام، إذ يقدر الجيش أنه في ظل عدم وجود سياج لمئات الكيلومترات، أصبح مرور المركبات أكثر سهولة.

ولفتت الى أن الحكومة لم تخصص بعد ميزانية لبناء سياج على طول الحدود الشرقية، فقد قرر الجيش الإسرائيلي تقديم الرد المناسب بالموارد الموجودة.

 
gnews

أحدث الأخبار

الحنيطي خلال استقبال الوفد الفرنسي | من المصدر

أخبار محلية الحنيطي يبحث التعاون مع وفد عسكري فرنسي

نتنياهو وغالانت

عربي ودولي من سيحل مكانه؟ نتنياهو يستعد لإقالة غالانت

بوتين

عربي ودولي بوتين يصدر مرسوما بزيادة إجمالي تعداد الجيش

قمح

أسواق ومال مصر تستورد كميات ضخمة من القمح

الدولار والجنيه الإسترليني واليورو

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

خضار وفواكه

أخبار محلية 964 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في إربد اليوم

الأمير فيصل بن الحسين

أخبار محلية الأمير فيصل بن الحسين يترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية

جانب من المساعدات

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني شمال غزة/79 يوزع مساعدات غذائية لأهالي القطاع



 


الأكثر مشاهدة