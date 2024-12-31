 
الثلاثاء 2024-12-31 07:13 م
 

صدور إرادتين ملكيتين ساميتين

ارادة ملكية
ارادة ملكية
الثلاثاء، 31-12-2024 06:53 م
الوكيل الإخباري-    صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تسمية السفير الأردني لدى الجمهورية الهيلينية (اليونان) زهير عبد الله عبد الكريم النسور ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية ألبانيا.اضافة اعلان


كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن نقل السفير الدكتور سائد خالد الردايدة من السفارة الأردنية في جمهورية السودان إلى المركز اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/١/١.
 
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