صدور إرادتين ملكيتين ساميتين

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الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تسمية السفير الأردني لدى الجمهورية الهيلينية (اليونان) زهير عبد الله عبد الكريم النسور ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية ألبانيا. اضافة اعلان





كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن نقل السفير الدكتور سائد خالد الردايدة من السفارة الأردنية في جمهورية السودان إلى المركز اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/١/١.