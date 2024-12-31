صدور إرادتين ملكيتين ساميتين

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن نقل السفير الدكتور سائد خالد الردايدة من السفارة الأردنية في جمهورية السودان إلى المركز اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/١/١.
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