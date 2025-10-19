صندوق الطاقة المتجددة يطلق الحزمة الأولى من مشروع تدريب موظفي البلديات

الوكيل الإخباري- أطلق صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع معهد الإدارة المحلية في وزارة الإدارة المحلية اليوم الأحد، الحزمة الأولى من مشروع تدريب موظفي البلديات المنبثق عن مشروع تركيب أنظمة طاقة شمسية لبلديات المملكة والممول من وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية.

وانطلقت فعاليات التدريب في مقر بلدية اربد الكبرى، لتدريب 500 موظف من العاملين في البلديات ولمدة 6 شهور.



وقالت المهندسة فاطمة ناصر من صندوق الطاقة المتجددة، إن المشروع يشمل جميع بلديات المملكة، بهدف تنمية المهارات الإدارية و المتخصصة لموظفي البلديات في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.