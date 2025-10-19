صندوق الطاقة المتجددة يطلق الحزمة الأولى من مشروع تدريب موظفي البلديات

وانطلقت فعاليات التدريب في مقر بلدية اربد الكبرى، لتدريب 500 موظف من العاملين في البلديات ولمدة 6 شهور.
وقالت المهندسة فاطمة ناصر من صندوق الطاقة المتجددة، إن المشروع يشمل جميع بلديات المملكة، بهدف تنمية المهارات الإدارية و المتخصصة لموظفي البلديات في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن هدف التدريب هو ضمان استدامة أنظمة الطاقة المتجددة الكهروضوئية التي سيتم تركيبها على أسطح مباني البلديات المستهدفة، لضمان تحقيق وفر بفاتورة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
