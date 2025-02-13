صندوق المعونة يعقد جلسة توعوية في ذيبان

الوكيل الإخباري- نظم صندوق المعونة الوطنية في مركز شابات مليح بلواء ذيبان، اليوم الخميس، جلسة توعوية مع سيدات منتفعات، حول البرامج التدريبية التي يعتمدها الصندوق.

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وقالت مدير عام الصندوق ختام شنيكات، خلال الجلسة بحضور مدير قضاء مليح مخلد الحماد، ومدير مركز تصميم الملابس حسان النسور، إن الجلسة تهدف إلى توعية وتشجيع أبناء المنتفعين على أهمية الالتحاق بالدورات التدريبية والاستفادة منها، مشيرة إلى تعديل الإطار التشريعي الذي ينظم عملية تدريب أبناء المنتفعين، حيث لا يعتمد الدخل المتأتي من عمل الأبناء نتيجة برامج التدريب المنتهي بالتشغيل ضمن دخل الأسرة.