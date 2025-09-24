ضبط اعتداءات على خطوط المياه في سحاب والبيادر وعجلون

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري، الأربعاء، بالتعاون مع الجهات المختصة اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في مناطق سحاب ووادي السير وعجلون، تتمثل بسحب المياه المزوّدة لمياه الشرب من خطوط المياه لتعبئة صهاريج مياه لغايات تجارية بطريقة مخالفة وحفر آبار مخالفة، حيث تم إزالتها وإعداد المضبوطات الخاصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

