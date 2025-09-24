ضبط اعتداءات على خطوط المياه في سحاب والبيادر وعجلون

وقال بيان للوزارة إن وحدة الرقابة الداخلية نفذت حملة في منطقة سحاب جنوبي عمّان بالتعاون مع مركز أمن سحاب، وتم ضبط اعتداءات على "خط 4 إنش" مسحوب منه "1 إنش" يزود ملاعب رياضية وأكاديمية رياضية، وفي منطقة عجلون بالتعاون مع مركز أمن عجلون تم ضبط حفارة تقوم بحفر بئر مخالفة، وفي منطقة البيادر تم ضبط اعتداءات على خط ناقل قطر "8 إنش" واعتداء على نبعة الكرسي من خلال حفرة عمق 4 أمتار على النبعة ومد خطوط لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها، حيث تم إزالتها وإعادة تصويب الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
