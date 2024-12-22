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ضبط مركبة تسير بسرعة 190 على الطريق الصحراوي

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 22-12-2024 08:27 ص
الوكيل الإخباري-   ضبطت كوادر الدوريات الخارجية سائق أحد المركبات وهو يسير بسرعة 190 كم/س بالقرب من محطة الأبيض الأمنية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق والمركبة بحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير .اضافة اعلان


وتهيب إدارة السير بالإخوة المواطنين الالتزام بالسرعات المقررة تجنباً للحوادث والكوارث المرورية الناجمة عن السرعة الزائدة ، كما تحذر الإدارة من خطر انعدام الرؤية الأفقية على الطريق الصحراوي والمرتفعات بالتزامن مع تشكل الضباب بسبب الأجواء الباردة في الصباح الباكر .
 
gnews

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