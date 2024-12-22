ضبط مركبة تسير بسرعة 190 على الطريق الصحراوي

وتهيب إدارة السير بالإخوة المواطنين الالتزام بالسرعات المقررة تجنباً للحوادث والكوارث المرورية الناجمة عن السرعة الزائدة ، كما تحذر الإدارة من خطر انعدام الرؤية الأفقية على الطريق الصحراوي والمرتفعات بالتزامن مع تشكل الضباب بسبب الأجواء الباردة في الصباح الباكر .
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