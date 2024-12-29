ضبط وإزالة مرشات تسحب المياه من خط رئيسي في معان

وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه تم تشكيل حملة امنية الى مناطق الهاشمية والحسينية وتم ضبط 30 مرش مياه ومصادرة 11 مضخة بأقطار مختلفة ومضختان لرش الصابون ومضخة هواء وإزالة واتلاف 30 خزان مياه وبرابيش وفرد بربيش مضخات عدد 10 وإزالة قواعد الاكشاك والخزانات وعددها 10 واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لتحويل المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص .
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