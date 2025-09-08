"طاقة الأعيان" تطلع على مشاريع وخطط شركة الكهرباء الأردنية

05:04 م

الوكيل الإخباري- زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس فاروق الحياري، اليوم الإثنين، شركة الكهرباء الأردنية.





وجاءت الزيارة في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية وبحث أبرز التحديات والفرص المتاحة في قطاع توزيع الكهرباء، وبما يتوافق مع برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وقانون الكهرباء العام.



وأكد الحياري، أهمية دور الشركة في ضمان استمرارية الخدمة الكهربائية وتحسين جودتها في محافظات العاصمة والزرقاء والبلقاء ومأدبا، مشيدا بالجهود المبذولة لمواكبة التطورات التقنية وتقديم خدمات متقدمة للمشتركين، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع ودعم الاقتصاد وفقا لأهداف قانون الكهرباء العام والرخصة الممنوحة للشركة.



من جانبه، قدم مدير عام الشركة، المهندس حسن عبد الله، عرضا مفصلا تناول فيه الإنجازات والمشاريع الاستراتيجية، وركز على التحول الرقمي الذي تنفذه الشركة ومشروع العدادات الذكية والخدمات التي تقدمها.



وأكد أن الشركة تقود مشروعا طموحا لتحقيق التميز، يساهم من خلاله في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال إطلاق الإمكانات وتطويع التكنولوجيا لتحسين الخدمات، وزيادة فرص التشغيل، وجذب الاستثمارات، بما ينعكس على تحسين نوعية حياة المواطنين.



من جهتهم، عبر أعضاء اللجنة عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل شركة الكهرباء الأردنية، مؤكدين أهمية استمرارها في تطوير خدمات توزيع الطاقة الكهربائية المقدمة للمواطنين، وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمة، وتخفيض الفاقد الكهربائي وفقا للتشريعات النافذة.

