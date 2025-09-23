طرح عطاء لتزويد 18 بلدية بأنظمة طاقة متجددة

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عطاء لتنفيذ وتشغيل أنظمة طاقة متجددة في 18 بلدية تقع ضمن محافظات الوسط.

ويشمل المشروع عمليات التصميم والتوريد والتركيب والربط الشبكي، بالإضافة إلى التشغيل والصيانة، مما يضمن استدامة هذه المحطات وكفاءتها على المدى الطويل.



ويبدأ موعد بيع نسخ دعوة العطاء إلكترونيا ابتداء من 21 أيلول 2025 ولغاية 25 أيلول 2025.



وفتحت الوزارة باب المشاركة أمام المقاولين المؤهلين، مشترطةً حيازة المتقدمين على تصنيفات وخبرات محددة لضمان جودة التنفيذ.



ودعت الوزارة الشركات والمقاولين الراغبين بالمشاركة إلى أن يكونوا مصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة ضمن الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو أن يحملوا رخصة سارية من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من الفئة "أ" أو "ب".