طرح عطاء لتزويد 18 بلدية بأنظمة طاقة متجددة

ويشمل المشروع عمليات التصميم والتوريد والتركيب والربط الشبكي، بالإضافة إلى التشغيل والصيانة، مما يضمن استدامة هذه المحطات وكفاءتها على المدى الطويل.
ويبدأ موعد بيع نسخ دعوة العطاء إلكترونيا ابتداء من 21 أيلول 2025 ولغاية 25 أيلول 2025.
وفتحت الوزارة باب المشاركة أمام المقاولين المؤهلين، مشترطةً حيازة المتقدمين على تصنيفات وخبرات محددة لضمان جودة التنفيذ.
ودعت الوزارة الشركات والمقاولين الراغبين بالمشاركة إلى أن يكونوا مصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة ضمن الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو أن يحملوا رخصة سارية من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من الفئة "أ" أو "ب".
كما أتاحت الوزارة فرصة التقدم للمناقصة من خلال ائتلافات تجمع بين مقاولين مصنفين وشركات مرخصة في المجال، لتعزيز التكامل بين الخبرات الفنية والتنفيذية.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يصل إلى مقر الأمم المتحدة لترؤس الوفد الأردني في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة
-
إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الأخر حتى إشعار آخر
-
مدعي عام عمان يوقف النائب اربيحات وآخرين بتهم جناية "غسل الأموال"
-
العيسوي: الأردن سيبقى بفضل قيادته الهاشمية وشعبه واحة عز وأمان
-
الأمن العام: ترفيع الدويري والشرايدة إلى رتبة لواء وإحالتهما إلى التقاعد
-
وزيرة التنمية تلتقي مدير عام مركز الفينيق للدراسات وأعضاء من تحالف همم
-
مركز الحسين للسرطان: بيانات المرضى محفوظة والإجراءات العلاجية مستمرة كالمعتاد
-
التعليم العالي تطلق منصة للإجابة على استفسارات الطلبة بخصوص القبول الموحد