طرح عطاء للإشراف على صيانة وتهيئة موقع جرش الأثري لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري- طرحت دائرة العطاءات الحكومية، عطاء مركزيا للإشراف على أعمال الصيانة والتنسيق والتهيئة في موقع جرش الأثري لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، لصالح وزارة السياحة والآثار.

وبحسب إعلان الطرح، دعت الدائرة المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية المصنّفة ضمن خدمات الإشراف إلى المشاركة في المناقصة، شريطة أن تكون شهادات التصنيف سارية المفعول وصادرة عن الجهات المختصة، وأن يتم تقديم العروض عبر نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) ابتداءً من اليوم الأحد.



ويتضمن نطاق العمل الإشراف على جميع أعمال الصيانة والتهيئة داخل الموقع الأثري وخارجه، بما يتيح استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وفق متطلبات الوصول الشامل.



ويأتي طرح العطاء ضمن جهود وزارة السياحة والآثار لتطوير موقع جرش الأثري وتحسين جاهزيته لاستقبال الزوار من مختلف الفئات، وبما يشمل توفير بنية تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المعايير المعتمدة.



وأكدت دائرة العطاءات الحكومية أن آخر موعد لتقديم العروض هو يوم الاثنين 17 تشرين الثاني الحالي، من خلال نظام الشراء الإلكتروني فقط، ولن تُقبل أي عروض تقدم خارج النظام.