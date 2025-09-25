الخميس 2025-09-25 07:15 م
 

طعنة غادرة تُنهي حياة شاب في الرصيفة .. والأجهزة الأمنية تلاحق الجاني

الخميس، 25-09-2025 05:31 م
الوكيل الإخباري-   تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة شاب في منطقة الرصيفة ، بعد تعرضه للطعن على يد مجهول ، فيما لا تزال الأجهزة الأمنية تبحث عن القاتل.اضافة اعلان


ووفق ما جرى تداوله، فقد نُقل الشاب إلى المستشفى عقب الحادثة، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته البالغة.

وعبّر أصدقاء الفقيد وجيرانه عن حزنهم الشديد لفقدانه، مشيدين بأخلاقه الحميدة، في وقت لم تُعرف بعد دوافع أو أسباب هذه الواقعة المؤلمة.
 
 
