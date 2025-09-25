طعنة غادرة تُنهي حياة شاب في الرصيفة .. والأجهزة الأمنية تلاحق الجاني

ووفق ما جرى تداوله، فقد نُقل الشاب إلى المستشفى عقب الحادثة، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته البالغة.
وعبّر أصدقاء الفقيد وجيرانه عن حزنهم الشديد لفقدانه، مشيدين بأخلاقه الحميدة، في وقت لم تُعرف بعد دوافع أو أسباب هذه الواقعة المؤلمة.
