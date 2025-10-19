طعن شخص بمشاجرة بعمان وضبط 9 اشخاص والتعميم على اخرين

-
أخبار متعلقة
-
وفاة أردني أثناء احتجازه لدى وكالة الهجرة الأمريكية في ميامي
-
وقف ضخ المياه لمناطق في عمّان والبلقاء - أسماء
-
موجودات صندوق استثمار أموال الضمان تلامس 18 مليار دينار لنهاية أيلول
-
فتح القبول المباشر لطلبة التجسير في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية
-
الأمن العام يفتح باب التجنيد للذكور والإناث
-
دائرة الضريبة: الإصلاحات الضريبية تهدف الى تحقيق العدالة وإنجاز الفوترة الوطني
-
حسان يوجه بتوسعة أقسام مركز صحي خريبة السوق الشامل
-
وزارة التربية تعلن الدليل الإرشادي لـ "تكميلية التوجيهي"