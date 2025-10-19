طعن شخص بمشاجرة بعمان وضبط 9 اشخاص والتعميم على اخرين

الوكيل الإخباري- وقعت أمس مشاجرة بين مجموعة من الاشخاص بمنطقة صويلح من جنسية عربية (سوريين) اثر خلافات سابقة فيما بينهم، مما ادى الى طعن احد الأشخاص بأداة حادة .

