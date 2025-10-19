الأحد 2025-10-19 01:18 م
 

طعن شخص بمشاجرة بعمان وضبط 9 اشخاص والتعميم على اخرين

مديرية الامن العام
الامن العام
 
الأحد، 19-10-2025 12:26 م

الوكيل الإخباري-   وقعت أمس مشاجرة بين مجموعة من الاشخاص بمنطقة صويلح من جنسية عربية (سوريين) اثر خلافات سابقة فيما بينهم، مما ادى الى طعن احد الأشخاص بأداة حادة .

ووفق مصدر امني جرى اسعافه إلى مستشفى البشير الحكومي وتم ضبط (9) اشخاص منهم ، والتعميم على الآخرين تمهيدا لضبطهم، ووصفت حالة المصاب بالمتوسطة .

 
 
