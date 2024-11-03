طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /80 تباشر أعمالها

وقال قائد القوة: "إن المستشفى يجسد حرص واهتمام جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، الملك عبدالله الثاني، بالأهل والأشقاء في قطاع غزة، للوقوف معهم جراء الحرب الدائرة"، مشيراً إلى أن طواقم المستشفى باشرت منذ ساعات صباح اليوم الأحد، أعمالها في استقبال المراجعين من مختلف الحالات المرضية.
من جهته، قال مدير المستشفى: "نتشرف اليوم، ككادر طبي وتمريضي، بأن نترجم رسالة طبية وإنسانية في المستشفى الميداني الأردني، الذي يضم العديد من الكفاءات الطبية والتمريضية والإدارية المتميزة، التي تعاملت بدقة تامة واحترافية مع مئات المرضى والمراجعين، من خلال عيادات متكاملة تغطي مختلف التخصصات الطبية، لتؤدي مهامها الإنسانية تجاه الأهل في القطاع على مدار الساعة".
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