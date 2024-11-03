طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /80 تباشر أعمالها

الوكيل الإخباري- تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بتقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، باشرت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني (غزة/80) اليوم الأحد استقبال المراجعين والمرضى في شمال قطاع غزة، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية لهم.

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وقال قائد القوة: "إن المستشفى يجسد حرص واهتمام جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، الملك عبدالله الثاني، بالأهل والأشقاء في قطاع غزة، للوقوف معهم جراء الحرب الدائرة"، مشيراً إلى أن طواقم المستشفى باشرت منذ ساعات صباح اليوم الأحد، أعمالها في استقبال المراجعين من مختلف الحالات المرضية.