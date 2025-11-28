الجمعة 2025-11-28 09:38 م

عاجل الملك والرئيس المنتخب لباربادوس.. صداقة تعود إلى مقاعد ساندهيرست العسكرية

ت
جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيس جمهورية باربادوس المُنتخب جيفري بوستيك
الجمعة، 28-11-2025 09:10 م

الوكيل الإخباري-  يبدأ جلالة الملك عبدﷲ الثاني، السبت، زيارة إلى جمهورية باربادوس، لحضور حفل تنصيب رئيسها المُنتخب جيفري بوستيك، المقرّر إقامته الأحد.

اضافة اعلان


وتربط جلالة الملك عبدالله الثاني علاقة شخصية بالرئيس المنتخب لجمهورية باربادوس، جيفري بوستيك، تعود إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، حين التحقا معًا بكلية ساندهيرست العسكرية المرموقة في بريطانيا.


وتُظهر صورة أرشيفية جلالة الملك إلى جانب بوستيك خلال فترة دراستهما العسكرية، حيث جمعتهما الزمالة والصداقة في واحدة من أبرز الكليات العسكرية في العالم، والتي خرّجت قادة وزعماء بارزين.


ويُعد جيفري بوستيك من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة في بلاده، وقد انتخب موخراً رئيسًا لجمهورية باربادوس الواقعة في الكاريبي، في محطة جديدة لمسيرته.


ويولي جلالة الملك أهمية كبيرة لبناء العلاقات الشخصية والدبلوماسية والتي تعكس صورة الأردن ومكانته على المستوى الدولي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية عاجل الملك والرئيس المنتخب لباربادوس.. صداقة تعود إلى مقاعد ساندهيرست العسكرية

ا

أسواق ومال الفضة ترتفع لأعلى مستوى لها على الإطلاق

ا

أخبار محلية المساعد للعمليات والتدريب يعود مصابي لواء الرمثا

ع

أخبار محلية وفد من الأمم المتحدة يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة

ت

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الدويكات والمناصير/ عباد

ا

أخبار محلية انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الثالث والمؤتمر العلمي الثامن للجمعية الأردنية للعناية بالسكري

ا

أخبار محلية المومني: الأردن يحظى بالاستقرار بفضل قيادته الحكيمة ومؤسساته المحترفة ومواطنه الواعي

ت

أخبار محلية ميداليتان برونزيتان للأردن في بطولة العالم للكيك بوكسينج



 
 





الأكثر مشاهدة