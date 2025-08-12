الأربعاء 2025-08-13 12:11 ص
 

عبور قافلة مساعدات أردنية جديدة لقطاع غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن عبور قافلة مساعدات جديدة من الأردن إلى قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، مكونة من 28 شاحنة محملة بالمواد الغذائية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الأردنية المستمرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

 
 
