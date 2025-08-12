عبور قافلة مساعدات أردنية جديدة لقطاع غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن عبور قافلة مساعدات جديدة من الأردن إلى قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، مكونة من 28 شاحنة محملة بالمواد الغذائية.

