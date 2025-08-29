عبور قافلة مساعدات جديدة مكونة من 24 شاحنة إلى القطاع

01:51 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744077 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الجمعة، عن عبور قافلة مساعدات جديدة مكونة من 24 شاحنة إلى قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية. اضافة اعلان





وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الأردنية المستمرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.



