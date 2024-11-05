عبيدات يطمئنُّ على صحّة الطّالبة الّتي سقطت في الجامعة الأردنية

ورافق عبيدات في زياته نائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية الدكتور أشرف أبو كركي ونائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية الدكتور زياد الحوامدة إلى جانبهم مدير مستشفى الجامعة الدكتور نادر البصول.
ودعا عبيدات مديرَ المستشفى، والطّواقم الصّحيّة المشرفة على حالتها إلى إيلائها الأهميّة القصوى، والعناية بها إلى أن تتماثل صحّتها إلى الشفاء.
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