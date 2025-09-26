عجلون: رؤساء جمعيات يدعون لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة

01:40 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747532 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دعا رؤساء جمعيات في محافظة عجلون، إلى تفعيل دور الجمعيات من خلال رفع كفاءة الأفراد والعاملين فيها وبناء قدراتهم وتوفير الدعم المؤسسي والفني اللازم لها وصولا إلى تنفيذ مشاريع في مجال التنمية المستدامة. اضافة اعلان





وأكدوا، أن تفعيل دور الجمعيات يسهم في فتح المجال أمام الشباب وإتاحة الفرصة للمشاركة بأنشطة مجتمعية هادفة ما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني وزيادة التلاحم بين أفراد المجتمع.



وقالت رئيسة جمعية عجلون الخضراء المهندسة ابتهال الصمادي، إن دعم الجمعيات وتوفير مقومات النجاح لها يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل وتنشيط الأسواق ما يعزز التماسك الاجتماعي ويقلل من الأعباء الملقاة على الجهات الرسمية.



ودعا رئيس جمعية وادي كفرنجة الخاصة، مصطفى فريحات إلى إنشاء أسواق دائمة لمنتجات الجمعيات ومعارض خاصة للمنتجات الحرفية داخل المواقع الأثرية والسياحية إضافة إلى متابعة الجهات الممولة وعرض أفكار المشاريع الاستثمارية بما يضمن استدامتها.



وأكدت رئيسة جمعية الأماني الخيرية ميسون زيدان، أهمية تدريب وتطوير الكوادر الحالية في الجمعيات لتكون مؤهلة لأداء عملها بشكل أفضل، مشيرة إلى أن التحديات المالية والموارد المحدودة تجعل من الصعب استقطاب الكفاءات اللازمة.



وأشار مدير تنمية عجلون علي بني عامر، إلى أن المديرية تعمل على تعزيز دور الجمعيات التعاونية والخيرية من خلال تقديم الدعم الفني والإداري وتسهيل إجراءاتها الرسمية ومتابعة برامجها بما يسهم في تمكينها من تنفيذ مشاريع إنتاجية وتنموية ذات أثر مباشر على المجتمع المحلي.



وقال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، إن المجلس يضع ضمن أولوياته البرامج التنموية المقدمة من الجمعيات من خلال شراكة فاعلة مع الجهات الحكومية وصولا إلى تحقيق نتائج ملموسة في مجال التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب وإطلاق مشاريع تساهم في دعم عجلة الاقتصاد الوطني.

