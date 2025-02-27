عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بمناسبة رمضان

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الخميس، عن تمديد حملة "مونة رمضان" التي تتضمن عروضا وتخفيضات بمناسبة الشهر الفضيل، نظراً للإقبال الشديد على فروع المؤسسة المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتقديراً لثقة المستهلكين بالمؤسسة.

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ودعت المؤسسة جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة.



وتستمر العروض التي تلبي احتياجات المواطنين من لحظة نشرها وحتى مساء يوم الثلاثاء 4 أذار 2025 الحالي أو حتى نفاد الكمية.