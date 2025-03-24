عطاء لتعيين مكتب تدقيق حسابات قانوني للحساب التجاري للصناعة والتجارة

ودعت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 15 دينارا غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد 13 نيسان المقبل.
واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
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