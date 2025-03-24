عطاء لتعيين مكتب تدقيق حسابات قانوني للحساب التجاري للصناعة والتجارة

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاء لتعيين مكتب تدقيق حسابات قانوني، لتدقيق البيانات المالية للحساب التجاري للسنة المالية 2025.

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ودعت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 15 دينارا غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد 13 نيسان المقبل.