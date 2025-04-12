عطل مفاجئ يضرب واتساب في الأردن ودول عدة

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الوكيل الإخباري- تفاجأ مستخدمو تطبيق واتساب في الأردن، مساء اليوم السبت، بعطل مفاجئ تسبب في توقف إرسال واستقبال الرسائل على بعض المجموعات. اضافة اعلان





وواجه عدد من المستخدمين صعوبة في استخدام التطبيق، دون صدور أي توضيح رسمي من الشركة حتى الآن حول سبب العطل أو موعد إصلاحه.



ونقلت وسائل اعلام عالمية ان ملايين المستخدمين حول العالم، السبت، ابلغوا عن تعرض تطبيق «واتساب» للتواصل الفوري، لعطل فني مفاجئ، أوقفه عن العمل في دول عدة.





وعانى تطبيق المراسلة الواسع الاستخدام والمملوكة لشركة «ميتا»، من انقطاع غير متوقع، إذ اشتكى ملايين المستخدمين حول العالم من عدم إمكانية استخدام خواص التطبيق، في إرسال رسائل أو التواصل بها، أو تحميل تحديثات الحالة.



ولاحظ موقع «داون ديتيكتور» لتتبع الأعطال ارتفاعاً كبيراً في الشكاوى، حيث أبلغ ما يقرب من ٨١٪ من المستخدمين عن مشاكل في إرسال الرسائل، في العديد من الدول، بينما يواجه ١٦٪ منهم انقطاعات أوسع نطاقا في التطبيق.



ولا تزال طبيعة ومدى العطل غير واضحة، ولم تُصدر شركة «ميتا»، بياناً رسمياً بعد بشأن سبب الانقطاع أو مدته.



وتُعدّ المنصة، التي تضم ما يقرب من 3 مليارات مستخدم حول العالم، أداة تواصل رئيسية للأفراد والشركات والمؤسسات على حد سواء. وقد أثار الانقطاع مخاوف بين المستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق للمراسلة الشخصية والمهنية.