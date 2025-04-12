السبت 2025-04-12 08:31 م
 

عطل مفاجئ يضرب واتساب في الأردن ودول عدة

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 12-04-2025 05:51 م
الوكيل الإخباري-تفاجأ مستخدمو تطبيق واتساب في الأردن، مساء اليوم السبت، بعطل مفاجئ تسبب في توقف إرسال واستقبال الرسائل على بعض المجموعات.اضافة اعلان


وواجه عدد من المستخدمين صعوبة في استخدام التطبيق، دون صدور أي توضيح رسمي من الشركة حتى الآن حول سبب العطل أو موعد إصلاحه.

ونقلت وسائل اعلام عالمية ان ملايين المستخدمين حول العالم، السبت، ابلغوا عن تعرض تطبيق «واتساب» للتواصل الفوري، لعطل فني مفاجئ، أوقفه عن العمل في دول عدة.


وعانى تطبيق المراسلة الواسع الاستخدام والمملوكة لشركة «ميتا»، من انقطاع غير متوقع، إذ اشتكى ملايين المستخدمين حول العالم من عدم إمكانية استخدام خواص التطبيق، في إرسال رسائل أو التواصل بها، أو تحميل تحديثات الحالة. 

ولاحظ موقع «داون ديتيكتور» لتتبع الأعطال ارتفاعاً كبيراً في الشكاوى، حيث أبلغ ما يقرب من ٨١٪ من المستخدمين عن مشاكل في إرسال الرسائل، في العديد من الدول، بينما يواجه ١٦٪ منهم انقطاعات أوسع نطاقا في التطبيق.

ولا تزال طبيعة ومدى العطل غير واضحة، ولم تُصدر شركة «ميتا»،  بياناً رسمياً بعد بشأن سبب الانقطاع أو مدته.

وتُعدّ المنصة، التي تضم ما يقرب من 3 مليارات مستخدم حول العالم، أداة تواصل رئيسية للأفراد والشركات والمؤسسات على حد سواء. وقد أثار الانقطاع مخاوف بين المستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق للمراسلة الشخصية والمهنية.
 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية عاجل الأمن العام ينشر: مئة وأربعة أعوام من الأمن

جنود الاحتلال خلال توغلهم في رفح مطلع الشهر الجاري

فلسطين بلدية رفح تدين إعلان جيش الاحتلال ضمّ المحافظة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي إيران: سنناقش مع أميركا إطارًا لاتفاق نووي محتمل السبت المقبل

محكمة في تركيا

عربي ودولي تركيا.. السجن 100 عام لجواسيس "الموساد"

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الخارجية تعزي بضحايا انهيار سقف مبنى في الدومينيكان

أمرت النيابة بالحفظ على مالك العقار

منوعات نجت من انهيار عقار منذ سنوات وماتت في كارثة الإسكندرية

كوادر المستشفيات الميدانية الأردنية في فلسطين

أخبار محلية المستشفيان الميدانيان الأردنيان في فلسطين ينظّمان حملتين للتبرع بالدم

المحامي عبد الكريم الكيلاني

أخبار محلية المحامي عبد الكريم الكيلاني يكتب: مصالحة بين الشريعة و القانون



 
 





الأكثر مشاهدة