عطوة اعتراف في جريمة مقتل الشاب حمزة القادري الاثنين

علم موقع "الوكيل الإخباري" بأن عطوة الاعتراف في جريمة مقتل الشاب حمزة القادري ستُعقد يوم الاثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، في منطقة ديرالليات بمحافظة جرش.





وكانت محافظة جرش شهدت جريمة بشعة، بعد العثور على جثة الشاب حمزة القادري، في منطقة حرجية غربي المحافظة، وقد تعرضت للتشويه عبر الحرق في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.



وكثّفت الأجهزة الأمنية جهودها، وتمكنت خلال 48 ساعة من ضبط المشتبه به، الذي اعترف بإطلاق النار على القادري ثم إحراق جثته بهدف التهرب من سداد دين مالي مستحق عليه، كما تم ضبط السلاح الناري المستخدم في الجريمة. وأحيلت القضية إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأصدرت عشيرة القادري بيانًا أعربت فيه عن إدانتها للجريمة، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب الأجهزة الأمنية ومطالبتها بالقصاص العادل من القاتل.