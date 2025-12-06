علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت

وسجّل علوان الهدف الثالث للمنتخب الأردني، كما قدّم مردودًا كبيرًا على مستوى التحرك وصناعة الخطورة طوال دقائق اللقاء.
وكان الحكم قد ألغى لعلوان هدفًا إضافيًا بداعي التسلل، قبل أن يؤكد اللاعب حضوره القوي ويخطف الأنظار بأدائه اللافت.
وبهذا الأداء، يواصل علوان تعزيز موقعه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأردنية خلال الفترة الأخيرة.
