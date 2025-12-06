السبت 2025-12-06 08:18 م

علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت

السبت، 06-12-2025 05:52 م
الوكيل الإخباري-   حصد النجم الأردني علي علوان جائزة أفضل لاعب في مباراة الأردن والكويت، بعد أن قدّم أداءً مميزًا كان أحد أبرز أسباب فوز النشامى.اضافة اعلان


وسجّل علوان الهدف الثالث للمنتخب الأردني، كما قدّم مردودًا كبيرًا على مستوى التحرك وصناعة الخطورة طوال دقائق اللقاء.

وكان الحكم قد ألغى لعلوان هدفًا إضافيًا بداعي التسلل، قبل أن يؤكد اللاعب حضوره القوي ويخطف الأنظار بأدائه اللافت.

وبهذا الأداء، يواصل علوان تعزيز موقعه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأردنية خلال الفترة الأخيرة.
 
 


