الثلاثاء 2025-07-22 01:21 ص
 

عمان تتصدر قائمة افضل المدن الطلابية في الوطن العربي والشرق الاوسط

ت
أرشيفية
 
الإثنين، 21-07-2025 11:43 م

الوكيل الإخباري- نجحت مدينة عمّان في تصدرها للمدن العربية ومنطقة الشرق الأوسط كأفضل مدينة طلابية، وحصلت على المرتبة 64 عالميًا، وفق التصنيف العالمي "كيو إس" (QS) لأفضل المدن الطلابية في العالم لعام 2026.

اضافة اعلان


وأكد يبان صدر عن الجامعة الأردنية أن هذا التصنيف المتخصص في التعليم العالي يصدر سنويًا، ويُعد مؤشراً دولياً هاماً على جودة البيئة التعليمية والحياتية التي توفرها عمّان للطلبة المحليين والدوليين.


وأوضح البيان أن عمان تفوقت في هذا التصنيف على العديد من المدن الإقليمية الكبرى، مما يعزز مكانتها كوجهة تعليمية رائدة وجاذبة في المنطقة.


ويعتمد تصنيف "كيو إس" على عدة معايير دقيقة تشمل جودة الجامعات وسمعتها الأكاديمية، وتنوع جنسيات الطلاب ونسبة الطلبة الدوليين، بالإضافة إلى مستوى الأمان وجودة الحياة، وتكلفة المعيشة والدراسة، ورأي الطلاب الذين خاضوا التجربة التعليمية في المدينة، إلى جانب قوة سمعة الخريجين في سوق العمل.


ويعكس هذا التقدم الجهود المستمرة لمؤسسات التعليم العالي الأردنية في تطوير البيئة التعليمية واستقطاب الطلبة من مختلف دول العالم، مما يسهم في تعزيز التنوع الثقافي والأكاديمي في المملكة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

ل

فلسطين شهيدتان ومصابون في غارات إسرائيلية جديدة على غزة

ل

عربي ودولي نجل جو بايدن يكشف سبب أداء والده الكارثي في مناظرته الرئاسية مع دونالد ترامب

المركز الوطني لعلاج الإدمان

أخبار محلية اللجنة الفنية للوقاية من المخدرات تزور المركز الوطني لعلاج الإدمان

ت

عربي ودولي وزارة العدل الأمريكية تنشر معلومات حول "مراسلات كلينتون"

ل

طب وصحة كيفية التصرف عند الاشتباه بالنوبة القلبية في الطقس الحار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي البيت الأبيض يتحدث عن عمل ترامب بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

السويداء

عربي ودولي وزير الإعلام السوري: الدولة تعمل على إعادة الاستقرار إلى السويداء



 
 





الأكثر مشاهدة