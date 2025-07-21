عمان تتصدر قائمة افضل المدن الطلابية في الوطن العربي والشرق الاوسط

الوكيل الإخباري- نجحت مدينة عمّان في تصدرها للمدن العربية ومنطقة الشرق الأوسط كأفضل مدينة طلابية، وحصلت على المرتبة 64 عالميًا، وفق التصنيف العالمي "كيو إس" (QS) لأفضل المدن الطلابية في العالم لعام 2026.

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وأكد يبان صدر عن الجامعة الأردنية أن هذا التصنيف المتخصص في التعليم العالي يصدر سنويًا، ويُعد مؤشراً دولياً هاماً على جودة البيئة التعليمية والحياتية التي توفرها عمّان للطلبة المحليين والدوليين.



وأوضح البيان أن عمان تفوقت في هذا التصنيف على العديد من المدن الإقليمية الكبرى، مما يعزز مكانتها كوجهة تعليمية رائدة وجاذبة في المنطقة.



ويعتمد تصنيف "كيو إس" على عدة معايير دقيقة تشمل جودة الجامعات وسمعتها الأكاديمية، وتنوع جنسيات الطلاب ونسبة الطلبة الدوليين، بالإضافة إلى مستوى الأمان وجودة الحياة، وتكلفة المعيشة والدراسة، ورأي الطلاب الذين خاضوا التجربة التعليمية في المدينة، إلى جانب قوة سمعة الخريجين في سوق العمل.